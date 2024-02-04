استمرار تأثير الكتلة الباردة على أجواء المملكة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 5:07 صباحاً

رغم استقرار حالة الطقس في أغلب مناطق المملكة يوم الأحد؛ إلا أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة سيبقى مؤثرًا على المنطقة؛ بحيث يستمر الطقس شديد البرودة مع ساعات الصباح في الأجزاء الشمالية من المملكة، وباردًا إلى بارد نسبيًّا في باقي مناطق المملكة باستثناء مناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة؛ بحيث يكون الطقس بها دافئًا بوجه عام. كما تشير التوقعات إلى وجود احتمالية بتشكل بعض السحب المحدودة على منطقة الجوف والحدود الشمالية، قد ينتج عنها هطولات مطرية خفيفة، وكذلك الحال في أجزاء من جنوب غرب المملكة. أما في العاصمة الرياض فيُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا بوجه عام، مع ظهور كميات متفرقة من السحب، وترتفع درجات الحرارة قليلًا لتكون في حدود 18 درجة مئوية نهارًا، في حين تنخفض ليلًا إلى حدود 9 درجات مئوية، وقد تقل عن ذلك في المناطق المفتوحة.

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