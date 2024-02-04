مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 5:14 صباحاً

احتشد الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في تل أبيب؛ للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقال بار باكولا؛ أحد المتظاهرين "نحن بحاجة إلى قيادة جديدة تعمل على توحيدنا، وتتخذ قرارات منطقية وسليمة، بهدف تحقيق عملية الشفاء وإعادة الإعمار والإصلاح في ظل هذا الوضع". ورفع المتظاهرون لافتات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بالرحيل. وقالت متظاهرة قُتل شقيقها في السابع من أكتوبر، إن "نتنياهو يجب أن يرحل، لأنه يتحمّل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى حماس حتى الآن".

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