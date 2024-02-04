"شؤون الحرمين" تدعو ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من مكتبة المسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضيوف الرحمن، إلى الاستفادة من الكتب الموجودة في مكتبة المسجد النبوي.

وقالت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على منصة "إكس": "أخي الزائر؛ استفد من الكتب العلمية الموجودة في مكتبة المسجد النبوي"، مشيرة إلى أهمية محتوى الكتب المتاحة لضيوف الرحمن والزوّار.

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