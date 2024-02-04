تجنَّب الضغوط النفسية.. وسيلتان لمنع تهيُّج القولون تبرزهما "صحة الجوف"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عن وسيلتين لمنع تهيجات القولون للمصاب بالقولون العصبي.

وأوضحت "صحة الجوف"، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "لمنع تهيجات القولون للمصاب بالقولون العصبي؛ سجّل قائمة بالأغذية التي تهيج القولون وتجنبها، وتكيف مع الضغوط النفسية".

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