"الغذاء والدواء": نراقب أسعار الأدوية باستمرار ونجحنا خلال عامين في تخفيض سعر 2500 منتج

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تقوم بمراجعة ومراقبة أسعار الأدوية بشكلٍ مستمرٍ، لضمان توافر الدواء للمريض بشكلٍ آمنٍ وبسعرٍ مناسب.

وأوضحت الهيئة رداً على استفسار أحد المتابعين على حسابها في "إكس" حول تسعيرات الأدوية، أنها نجحت خلال العامين الماضيين في خفض أسعار أكثر من 2500 منتج دوائي.

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