السعودية | الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 17,500 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير مشروع (راتب 17,500 ريال).

– مهندس كهرباء.

– محاسب.

– مراقب سلامة مرورية.

– نجار.

– سائق.

– حارس أمن.

– مطوّر تطبيقات.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– منقذة.

– فني ميكانيكا.

– رئيس فريق عمل.

– مخطط السلامة ومراقبة الجودة.

– مهندس اتصالات.

– مهندس كهرباء.

– مشرف مستودع.

– فني أجهزة تدفئة وتهوية.

– رئيس مجموعة عمال.

– موظف خدمات نظافة.

– مشغل حاسب آلي.

– أخصائي مساندة فنية أعلى.

– مطور واجهات أمامية وخلفية.

– منسقة سكن.

– فني ميكانيكا.

– فني اتصالات.

– فني كهرباء.

– فني صوتيات.

– مشغل هاتف.

– مشرف تشجير (راتب 7,500 ريال).

– عامل (راتب 4,500 ريال).

– فورمان تشجير.

– موظفة استقبال.

المدن:

– الجبيل.

– ينبع.

– جازان.

– رأس الخير.

المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة الابتدائية.

– الشهادة المتوسطة.

– الشهادة الثانوية.

– درجة الدبلوم.

– درجة البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا