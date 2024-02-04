"سوليفان": التوصل لاتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح الرهائن يصب في مصلحة أمريكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 2:41 مساءً

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأحد): "إن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها خلال هدنة إنسانية يصب في مصلحة الولايات المتحدة". وأضاف "سوليفان" لبرنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس": "إن للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم في غزة". وأوضح أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط. واستضافت العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضي اجتماعاً شاركت فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر و"إسرائيل"، وأسفر عن مقترح لهدنة جديدة جرى تقديمه إلى حركة "حماس"، التي لم ترد عليه بعدُ.

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