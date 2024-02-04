غدًا.. مواجهتان مؤجّلَتان ضمن الجولة الأولى من "ممتاز اليد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تُلعَب، يوم غد الاثنين 5 فبراير 2024م، مواجهتان مؤجلتان عن الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، للموسم الرياضي 2023-2024م.

حيث سيلتقي "مضر" مع "الزلفي" عند الساعة "4:00" مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند نفس التوقيت يلعب "القارة" مع "الهدى" على صالة نادي الروضة بالأحساء.

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