انت الان تتابع غدًا في الطائف.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافآت يناير للطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 3:48 مساءً

تودِع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم غدٍ الثلاثاء، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يناير 2024م، والتي بلغ إجماليها 7552904.98 ريالًا سعوديًّا لـ 16507 طلاب وطالبات. وأكد لـ"الخليج 365" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والإعاقات الجسدية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي. وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته بدوام التوفيق.

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