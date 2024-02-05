شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

التقيت معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول ساهر شمشاد.

استعرضنا العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/dwgkaLQV2S — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 5, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول ساهر شمشاد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وسُبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. استعرضنا العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.فيما حضر من الجانب الباكستاني العميد في هيئة الأركان المشتركة محمد راجل أرشاد خان، والملحق العسكري لدى المملكة العميد محمد عاصم.