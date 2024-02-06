شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ونظيره الهندي يبحثان التعاون في المجالات الدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الدولة للدفاع والسياحة الهندي أجاي بهات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

ومن الجانب الهندي حضر سفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، والملحق العسكري لدى المملكة العقيد جي إس جريو.