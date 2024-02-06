المملكة تدين إطلاق النار في إسطنبول التركية

كشف الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل 26 مليون يورو (28 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين في #تركيا قرب الحدود السورية التي تضررت من الزلازل العام الماضي. #اليوم



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