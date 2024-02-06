رئيس "سدايا" يستعرض مع وزيرة سلوفينية جهود المملكة الرقمية

البرنامج يهدف إلى استقطاب المتميزين دراسيًا، لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم للعمل في " #سدايا " في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.#اليوم @SDAIA_SA

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