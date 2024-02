شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سدايا" يستعرض مع وزيرة سلوفينية جهود المملكة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

التقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم، وزيرة التحول الرقمي في جمهورية سلوفينيا إميليا ستومينوفا دوه.وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ووزارة التحول الرقمي في تحت شعار (تغيير آفاق حوكمة الذكاء الاصطناعي). جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة ممثلة في "سدايا" في تعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الوعي تجاه هذا المجال التنموي المتقدم والجهود المبذولة تجاه مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.كما جرى استعراض ما أثمر عنه قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي "ICAIRE" الذي جرى تصنيفه ضمن الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى تناول جهود المملكة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.