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رئيس "سدايا" يستعرض مع وزيرة سلوفينية جهود المملكة الرقمية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم، وزيرة التحول الرقمي في جمهورية سلوفينيا إميليا ستومينوفا دوه.
وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ووزارة التحول الرقمي في تحت شعار (تغيير آفاق حوكمة الذكاء الاصطناعي). للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة ممثلة في "سدايا" في تعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الوعي تجاه هذا المجال التنموي المتقدم والجهود المبذولة تجاه مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
كما جرى استعراض ما أثمر عنه قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي "ICAIRE" الذي جرى تصنيفه ضمن الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى تناول جهود المملكة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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