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شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الدفاع العالمي.. "الداخلية" تستعرض طائرة درون للتنبؤ بالمخاطر البيئية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، طائرة دون طيار"الدرون" الاستطلاعية للمراقبة الجوية المرئية لدعم الاستدامة البيئية.
الطائرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرات وحساسات يمكنها التنبؤ بالمخاطر البيئية كالتصحر والفيضانات والحرائق من خلال مستشعرات ذكية.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.
وستنضم المركبة الأمنية بخطوات ثابتة إلى منظومة وزارة الداخلية الأمنية لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية، صديقة للبيئة بقدرات فائقة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الطائرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرات وحساسات يمكنها التنبؤ بالمخاطر البيئية كالتصحر والفيضانات والحرائق من خلال مستشعرات ذكية.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.
مركبة أمنية كهربائيةوعززت وزارة الداخلية منظومتها الأمنية بمركبة أمنية كهربائية في معرض الدفاع العالمي.
وستنضم المركبة الأمنية بخطوات ثابتة إلى منظومة وزارة الداخلية الأمنية لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية، صديقة للبيئة بقدرات فائقة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.