السعودية | السيدة حجيجة بنت جيفر ال سعيد تمنح الشهادات للطلاب العمانيين الشباب كمبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفذت شركة عمان ريفكو، بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب (NTI)، مبادرة تحولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تزويد الجيل القادم بالمعرفة الأساسية في مجال الإصلاحات الكهربائية المنزلية.

تركز هذه المبادرة الرائدة على تدريب العقول الشابة على استكشاف وإصلاح المشكلات الكهربائية الأساسية في الأجهزة مثل الثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات.

نجح البرنامج في مرحلته الافتتاحية في الفترة من 14 إلى 24 يناير 2024 في تمكين وتخريج 20 طالبًا متحمسًا.

أشرفت صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد على حفل التخرج الذي أقيم في 24 يناير 2024 في معهد التدريب الوطني من خلال منح الشهادات للطلاب العمانيين المشاركين.

ومن خلال هذه المبادرة، تهدف شركة عمان ريفكو إلى تعزيز جيل من الأفراد القادرين والمهرة الذين يمكنهم معالجة المشاكل الكهربائية المنزلية الشائعة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ورفاهية المجتمع.