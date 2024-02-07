شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث الأوضاع السودانية مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أوضاع صعبة

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين.وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي حسن جعفر.كانت الأمم المتحدة حثت اليوم الأربعاء، العالم على عدم نسيان المدنيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب في السودان.وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وكذلك تقديم الدعم لأولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.وقالت إن نحو 25 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، في حين فر أكثر من 1.5 مليون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.