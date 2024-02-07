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شكرا لقرائتكم خبر عن "SAMI" تُوقع اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية في بناء العربات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين قطاع سامي للأنظمة الأرضية وشركة "كيا"، في مجال الهياكل القاعدية (الشاسيه) للعربات العسكرية التكتيكية الخفيفة، وكذلك التعاون في مجال العربات العسكرية بشكل عام، وذلك خلال المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024.
وبموجب الاتفاقية، تهدف شركة SAMI إلى الاستفادة من فرص التعاون البناءة التي تُسهم بقوة في بناء وتطوير القدرات المحلية فيما يتعلق بتطوير منتجات قطاع الأنظمة الأرضية، والإسهام في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مسيرة توطين القطاع.
وعلق نائب رئيس شركة "كيا" إيك تاي كيم، قائلًا: "شركة كيا تتمتع بخبرات كبيرة في مجال توفير التقنيات عالية المستوى في العربات التجارية والعسكرية.
وتابع: "نتطلع إلى تطوير نموذج في مجال تصنيع العربات العسكرية في المملكة، نُوظف فيه خبرات "كيا" التي تمتد لأكثر من 50 عامًا في هذا المجال، ونوثق من خلاله تعاوننا مع شركة SAMI".
وأضاف:" إنه بناءً على هذه الشراكة ستواصل شركة كيا تطوير منتجاتها من المركبات الخاصة المزودة بالتقنيات الرائدة عالميًا للمساهمة في توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة على الدوام".
ويهدف قطاع الأنظمة الأرضية إلى بناء وتعزيز القدرات الصناعية المحلية والعمل على تطوير الكوادر الوطنية؛ لتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية في مجال الأنظمة الأرضية.
وتقوم شركة SAMI، من خلال جناحها الممتد على مساحة أكثر من 3000 متر مربع، بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها من خمسة قطاعات دفاعية وهي قطاع سامي لأنظمة الطيران والفضاء، وقطاع سامي للأنظمة الدفاعية، وقطاع سامي للإلكترونيات المتقدمة، وقطاع سامي للأنظمة الأرضية، وقطاع سامي للأنظمة البحرية.
وتعمل شركة SAMI على تطوير وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة المستقبل، من خلال الخدمات والمنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركة لدعم جاهزية القوات المسلحة السعودية، كما تستهدف SAMI المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة ، والذي يأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعمل على تعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل 25 شركة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.
وبموجب الاتفاقية، تهدف شركة SAMI إلى الاستفادة من فرص التعاون البناءة التي تُسهم بقوة في بناء وتطوير القدرات المحلية فيما يتعلق بتطوير منتجات قطاع الأنظمة الأرضية، والإسهام في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مسيرة توطين القطاع.
تقنيات عالية المستوىقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI وليد عبدالمجيد: "نعمل على تعزيز شراكتنا مع أهم منتجي ومبتكري الصناعات الدفاعية حول العالم، وتبادل الخبرات والكفاءات معهم بما ينعكس إيجابيًا على جودة ومستوى المنتجات والخدمات التي نقدمها في مختلف القطاعات الدفاعية".
وعلق نائب رئيس شركة "كيا" إيك تاي كيم، قائلًا: "شركة كيا تتمتع بخبرات كبيرة في مجال توفير التقنيات عالية المستوى في العربات التجارية والعسكرية.
وتابع: "نتطلع إلى تطوير نموذج في مجال تصنيع العربات العسكرية في المملكة، نُوظف فيه خبرات "كيا" التي تمتد لأكثر من 50 عامًا في هذا المجال، ونوثق من خلاله تعاوننا مع شركة SAMI".
وأضاف:" إنه بناءً على هذه الشراكة ستواصل شركة كيا تطوير منتجاتها من المركبات الخاصة المزودة بالتقنيات الرائدة عالميًا للمساهمة في توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة على الدوام".
ويهدف قطاع الأنظمة الأرضية إلى بناء وتعزيز القدرات الصناعية المحلية والعمل على تطوير الكوادر الوطنية؛ لتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية في مجال الأنظمة الأرضية.
انطلاقًا من فخرنا، واعتزازًا بقدراتنا، وبقوة سواعدنا الوطنية.#نبني_مستقبل_الدفاع عبر قطاعاتنا وخدماتنا ومنتجاتنا.
نراكم في معرض الدفاع العالمي 2024 من 4 - 8 فبراير.
#للغد_نستعد pic.twitter.com/N8xhQGZKz8— SAMI (@SAMIDefense)
انطلاقًا من فخرنا، واعتزازًا بقدراتنا، وبقوة سواعدنا الوطنية. #نبني_مستقبل_الدفاع عبر قطاعاتنا وخدماتنا ومنتجاتنا.— SAMI (@SAMIDefense) January 30, 2024
نراكم في معرض الدفاع العالمي 2024 من 4 - 8 فبراير.
#للغد_نستعد pic.twitter.com/N8xhQGZKz8
بناء القدرات الوطنيةوتتضمن منتجات القطاع: العربات القتالية المجنزرة والمدولبة، وأنظمة المدفعية المجنزرة والمدولبة، والعربات التكتيكية اللوجيستية، والعربات البرية غير المأهولة، وأبراج التسليح ومنصات الرماية الآلية، والصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة، وخدمات الإمداد اللوجيستية.
وتقوم شركة SAMI، من خلال جناحها الممتد على مساحة أكثر من 3000 متر مربع، بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها من خمسة قطاعات دفاعية وهي قطاع سامي لأنظمة الطيران والفضاء، وقطاع سامي للأنظمة الدفاعية، وقطاع سامي للإلكترونيات المتقدمة، وقطاع سامي للأنظمة الأرضية، وقطاع سامي للأنظمة البحرية.
وتعمل شركة SAMI على تطوير وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة المستقبل، من خلال الخدمات والمنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركة لدعم جاهزية القوات المسلحة السعودية، كما تستهدف SAMI المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة ، والذي يأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعمل على تعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل 25 شركة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.