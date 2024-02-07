"SAMI" تُوقع اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية في بناء العربات العسكرية

انطلاقًا من فخرنا، واعتزازًا بقدراتنا، وبقوة سواعدنا الوطنية.#نبني_مستقبل_الدفاع عبر قطاعاتنا وخدماتنا ومنتجاتنا.

نراكم في معرض الدفاع العالمي 2024 من 4 - 8 فبراير.

#للغد_نستعد pic.twitter.com/N8xhQGZKz8— SAMI (@SAMIDefense)

انطلاقًا من فخرنا، واعتزازًا بقدراتنا، وبقوة سواعدنا الوطنية. #نبني_مستقبل_الدفاع عبر قطاعاتنا وخدماتنا ومنتجاتنا.



نراكم في معرض الدفاع العالمي 2024 من 4 - 8 فبراير.



#للغد_نستعد pic.twitter.com/N8xhQGZKz8 — SAMI (@SAMIDefense) January 30, 2024