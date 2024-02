شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

#الرياض | سمو وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلمها معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 8, 2024

العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلمها معالي نائب وزير الخارجية This is a Twitter Status This is a Twitter Status خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.