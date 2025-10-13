شكرا لقرائتكم خبر «الرقمنة والحراك الثقافي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المعرض الدولي للكتاب 2025، ورشة عمل بعنوان: «دور الرقمنة في تعزيز الحراك الثقافي والأدبي»، قدمها سمير شويكان وبين خلالها أن الرقمنة أحدثت تغيرا جذريا في طرق إنتاج الأدب والفن وتوزيعهما، وأسهمت في توسيع مفهوم الثقافة وجعلها أكثر انتشارا وسهولة في الوصول، رغم ما قد يرافق ذلك من فقدان بعض الجماليات التقليدية.

وأشاد شويكان بالدور الذي تلعبه المنصات الرقمية في نشر الثقافة من خلال: الكتب الالكترونية والتطبيقات الأدبية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمجلات الالكترونية، مؤكدا أهمية الانخراط الواعي في هذا العالم التقني، لضمان وصول المحتوى الثقافي إلى جمهور أوسع بسرعة ووضوح.

وتطرق إلى الأدب في العصر الرقمي، وما يحمله من أنماط جديدة مثل أدب المدونات، والنصوص القصيرة، وأدب الخيال العلمي المتأثر بالتكنولوجيا، وأدب الويب، والقصص التفاعلية المطورة عبر المنصات الالكترونية، كما سلط الضوء على العلاقة المتنامية بين الأدب الرقمي والواقع المعزز، وما تتيحه من تجارب تفاعلية تعمق العلاقة بين الكاتب والقارئ.

واختتم شويكان حديثه على ضرورة الموازنة بين الرقمنة وحفظ القيم الثقافية الأصيلة، والسعي نحو مستقبل أدبي وثقافي رقميٍ يحافظ على جوهر الإبداع التقليدي، مع تجاوز تحديات حقوق الملكية الفكرية وفقدان الجماليات الورقية، لضمان استمرار الأدب والثقافة في الازدهار في عالم يتسارع فيه الإيقاع الرقمي.