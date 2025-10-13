شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل بمعرض «الرياض تقرأ» تناقش تحديات المذيع الناجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مقره بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ورشة عمل بعنوان «التحديات التي تواجه مذيع الأخبار»، قدمتها المذيعة تهاني الجهني، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في يومه الأخير.
وتحدثت الجهني في البداية عن المزايا التي يجب أن تتوفر في المذيع عموما، ومذيع الأخبار خصوصا، لافتا النظر أن لكل قناة فضائية خطها الإعلامي، وأجندتها الخاصة، ورسالتها التي تسعى إلى إيصالها، وليس ثمة حياد مطلق، وإنما يوجد حياد إيجابي يخدم الخط الإعلامي لكل قناة وفق رؤيتها.
وانتقدت دخول الذكاء الاصطناعي في الأخبار، من زاوية عدم تحريه للمصداقية في نقل الأخبار، وافتقاره للمشاعر الإنسانية، خلافا للعنصر الإنساني، إذ يقوم الصحافي بدور كبير في نقل الخبر والتحقق من صحته.
