"يزيد الراجحي" يقترب من بطولة رالي حائل 19 بعد تصدُّره المرحلتين الأولى والثانية

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل السائق يزيد الراجحي؛ متسابق فئة الألتيمت في رالي حائل الـ19، أول المتسابقين في نهاية المرحلة الثانية من السباق.

وكان "الراجحي"؛ أمس، قد حقق المركز الأول في المرحلة الأولى، وبتحقيقه المركز الأول مبدئياً في المرحلة الثانية هذا اليوم، يقترب من بطل رالي حائل الـ19، وبها يكون أول المتصدّرين لأولى جولات بطولتَي العالم والشرق الأوسط للراليات الصحراوية "باها".

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