تراند اليوم : تستر على إرهابي وعاونه حتى نفذ مخططه وقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.. تنفيذ حكم القتل في المواطن "حسان الحزوبر" بمكة

صحيفة الخليج 365 _واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

أقدم / حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحقه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق / حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر - سعودي الجنسية - يوم السبت 29 / 7 / 1445 هـ الموافق 10/ 2 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.