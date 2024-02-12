شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيامه.. "مؤتمر الحطام الفضائي" يواصل مناقشة استدامة القطاع والان نبدء بالتفاصيل
وتنظم المؤتمر وكالة الفضاء السعودية؛ بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) بوصفها شريكًا في الاستضافة، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كشريك، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى.
لليوم الثاني على التوالي.. #مؤتمر_الحطام_الفضائي يواصل جلساته لمناقشة استدامة قطاع الفضاء ومستقبل اقتصاده.#نحو_فضاء_مستدام— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 12, 2024
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جلسات وأفكار
وسيتضمن المؤتمر في يومه الثاني؛ 4 جلسات حوارية و4 كلمات رئيسة ستناقش التشريعات والتوجهات المستقبلية في مواجهة تداعيات الحطام الفضائي، وسيتم طرح مجموعة من الأفكار للحلول المستقبلية التي تُسهم في التخلص من المخاطر، وسبل تأمين كوكب الأرض، الأمر الذي يعكس التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة الفضائية والتقدم في مجال الفضاء، بما ينمي اقتصاده، ويحفز ابتكاراته لخدمة المملكة والبشرية جمعاء.
وتسعى المملكة ممثلةً في "وكالة الفضاء السعودية" من خلال هذا المؤتمر المتخصص والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة؛ إلى تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء عبر إجراء العديد من الأبحاث والاستكشافات العلمية لخدمة البشرية، عاملةً من خلاله على تأكيد التزامها بحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة في المجال الفضائي.