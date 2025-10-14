تكنولوجيا: ديل تكشف عن Pro Max mini-PC بمعالج Nvidia GB10 المخصص لمهام الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت معالجات AMD Strix Halo مؤخرًا في عدد متزايد من أجهزة mini-PC، بينما ظلّ جهاز Nvidia DGX Spark محدود الانتشار ومقتصرًا على عدد قليل من الشركات المصنعة مثل Asus وLenovo.

والآن، انضمت ديل إلى هذه القائمة بإطلاق جهازها الجديد Dell Pro Max mini-PC، والذي لا ينبغي الخلط بينه وبين سلسلة حواسب Dell Pro Max المحمولة.

يعمل الجهاز بمعالج Nvidia GB10 SoC الذي يضم وحدة معالجة مركزية مكوّنة من 20 نواة (10 أنوية Cortex-X925 و10 أنوية Cortex-X725)، إلى جانب معالج رسومات من معمارية Blackwell يحتوي على 6,144 نواة CUDA. كما يقدّم Dell Pro Max ذاكرة موحّدة بسعة تصل إلى 128 جيجابايت من نوع LPDDR5x، مع خيارات تخزين صلبة بسعة 2 أو 4 تيرابايت.

ويمكن ربط عدة أجهزة معًا من خلال منفذ Nvidia ConnectX، في حين يقتصر دعم النظام على DGX-OS من إنفيديا.

من ناحية المنافذ، يأتي الجهاز بثلاثة منافذ USB-C تدعم DisplayPort، بالإضافة إلى منفذ طاقة USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية. ويعمل الجهاز بمحوّل طاقة بقدرة 280 واط مرفق ضمن الصندوق.

من المقرر أن يتوفر Dell Pro Max mini-PC في الأسواق ابتداءً من 15 أكتوبر، ولم تكشف ديل بعد عن سعره، لكن بالنظر إلى أنه جهاز مخصص لمهام الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، فمن المتوقع أن يكون سعره مرتفعًا.

