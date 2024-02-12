شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تفتح باب القبول على الشهادات الأكاديمية المصغرة.. رابط الالتحاق والان نبدء بالتفاصيل

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الالتحاق بالبرامج

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الشهادات الأكاديمية المصغرة، التي تستهدف مستويات مختلفة، تشمل حملة شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس أو الشهادات العليا، وجرى تصميم الشهادات لتوائم مختلف الشرائح من المستفيدين تتمثل في الطلاب والطالبات الحاليين وحديثي التخرج والمهنيين.وتهدف البرامج الأكاديمية المصغرة، إلى إكساب الطالب والطالبة الملتحقين فيها المعارف والمهارات والخبرات وتطويرها في مجال محدد، حيث صُممت برامج الشهادات المصغرة لتلبي متطلبات سوق العمل واحتياجاته.وتُقدَم تلك البرامج بأسلوب مبتكر مع التركيز على الجوانب التطبيقية، وتستخدم فيها أدوات تقويم متعددة مثل التكاليف والمشاريع، إلى جانب الاختبارات، ويمنح الخريج شهادة رقمية معتمدة بالإضافة إلى شارة رقمية تحوي جميع بيانات الشهادة (Digital Badge).وأوضحت الجامعة أن الشهادات المصغرة تتميز بقصر مدتها مقارنة بالدرجات العلمية التقليدية، كما يمكن للطالب والطالبة أن يختاروا ما يريدون تعلمه مما يحقق لهم حاجتهم العلمية والمهنية ويلبي اهتماماتهم الوظيفية، إلى جانب اتساق تلك البرامج مع برنامج تنمية القدرات البشرية إحدى برامج رؤية المملكة 2030.ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الشهادات المصغرة الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرامج عبر الرابط التالي: https://training.imamu.edu.sa/stage/microc.aspx .