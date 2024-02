شكرا لقرائتكم خبر عن "طريف والقريات وسكاكا" تسجل أقل درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

فرصة هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجلت طريف والقريات وسكاكا أقل درجة حرارة اليوم الاثنين، بلغت 5 درجات مئوية.وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدوادمي جاءت في المرتبة الثانية مسجلة 6 درجات، تلتها تبوك بـ7 درجات مئوية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. This is a Twitter Status | This is a Twitter Status لـ "This is a Twitter Status": تقلبات جوية مستمرة بـ This is a Twitter Status حتى نهاية الأسبوع الجاري ونهاية فصل This is a Twitter Status بعد قرابة 18 يوميًاللمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والقصيم والرياض والحدود الشمالية.وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.