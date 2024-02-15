شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة".. توزيع مساعدات إنسانية وغذائية في سوريا والسودان والان نبدء بالتفاصيل

توزيع 448 سلة غذائية في السودان

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.104 قسائم شرائية، تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 2.104 أفراد، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 448 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان.استفاد منها 2.749 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.