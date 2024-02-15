السعودية | “المرور” يدعو إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا المرور السعودي بضرورة الإسراع بإسقاط المركبات التالفة عبر منصة أبشر إلكترونياً دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية التي تنتهي في الأول من مارس المقبل.

وأوضح المرور، أن مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر تتمثل في تنفيذ الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمناطق ومدن المملكة.