شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤّس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.
ومن المقرّر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، أبرز المستجدات على الساحة الدولية. This is a Twitter Status | تسلمها This is a Twitter Status خلال استقباله لنظيره الإسباني في مقر الوزارة بالرياض.. This is a Twitter Status يتلقى رسالة خطية من ملك This is a Twitter Status
للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ومن المقرّر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، أبرز المستجدات على الساحة الدولية. This is a Twitter Status | تسلمها This is a Twitter Status خلال استقباله لنظيره الإسباني في مقر الوزارة بالرياض.. This is a Twitter Status يتلقى رسالة خطية من ملك This is a Twitter Status
للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل | تسلمها #وزير_الخارجية خلال استقباله لنظيره الإسباني في مقر الوزارة بالرياض.. #ولي_العهد يتلقى رسالة خطية من ملك #إسبانيا— صحيفة اليوم (@alyaum) February 7, 2024
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