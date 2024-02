شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر ميونخ للأمن

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤّس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.ومن المقرّر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، أبرز المستجدات على الساحة الدولية. كما يناقش أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى عقد اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة وأبرز الشخصيات المدعوة للمؤتمر.