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وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2024

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واس - ميونخ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤّس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.
ومن المقرّر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، أبرز المستجدات على الساحة الدولية. This is a Twitter Status | تسلمها This is a Twitter Status خلال استقباله لنظيره الإسباني في مقر الوزارة بالرياض.. This is a Twitter Status يتلقى رسالة خطية من ملك This is a Twitter Status
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مؤتمر ميونخ للأمن

كما يناقش أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى عقد اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة وأبرز الشخصيات المدعوة للمؤتمر.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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