انت الان تتابع فيديو الدهس الجماعي.. "المرور" : تمت مباشرته في حينه ونتج عنه إصابة امرأتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الرسمي للمرور، أن المحتوى المرئي المتداول حول انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائدة المركبة للهيئة المرورية .

وفي التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعية، يوم الأربعاء، مقطع فيديو لحادث دهس مركبة تقودها امرأة لأخريات، فيما أوضح المرور أنه تم اتخاذ الإجراءات حين وقوع الحادث .

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