السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزير الخارجية

الخليج 365_الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في المجمل، والجهود المبذولة بشأنها.