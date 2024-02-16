اخبار السعوديه

السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزير الخارجية

الخليج 365_الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في المجمل، والجهود المبذولة بشأنها.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا