انت الان تتابع "الختم الفلكي" يُصوِّر مركبة قبل طريقها للهبوط المتوقع على القمر 24 فبراير القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 8:10 مساءً

تمكَّن مرصد الختم الفلكي بأبوظبي من تصوير المركبة (Mission IM-1/ Nova-C Odysseus)، التي أُطلقت يوم أمس في طريقها للهبوط على القمر، المتوقع يوم 24 فبراير. وأكد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، في بيان له أورده لـ"الخليج 365"، أنه في حال نجاح الهبوط ستكون الشركة التي أطلقت المركبة هي أول شركة خاصة تنجح بالهبوط على القمر، مبينًا أن المركبة وآخر مرحلة من صاروخ الإطلاق يظهران في الصورة كنقطتَيْن تتحركان بين النجوم. يُشار إلى أن ‏التصوير تم اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، وكان وقت التصوير من الساعة الـ20:58 إلى الساعة الـ21:03، والمقطع يتكون من 30 صورة، ومدة تعريض كل صورة 10 ثوانٍ، وقُطر التلسكوب المستخدم 14 إنشًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "الختم الفلكي" يُصوِّر مركبة قبل طريقها للهبوط المتوقع على القمر 24 فبراير القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.