تراند اليوم : السيسي: إذا لم يتم توفير التمويل للدول صاحبة الاقتصاد المتواضع هتعمل ايه؟

صحيفة الخليج 365: أكد الرئيس المصري عبدلفتاح السيسي ، أن الدول التي تعاني مشاكل في التمويل تعاني من مخاطر ائتمان عالية . مٌشيرا إلى أن الدول الغنية لا تأخذ مخاطر ائتمان ولا يوجد لديها مشاكل في التمويل .

وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الطاقة والبترول إيجبس 2024، أن هناك قدرات للطاقة المتجددة تعطي آلاف الجيجا وات من الكهرباء، مثل الطاقة المائية من خلال السدود، والأموال المطلوبة لبناء السدود مكلفة، خصوصا في ظل مخاطر الائتمان عالية والظروف الاقتصادية الصعبة. وفقا لـ " القاهرة 24" .

وأوضح أنه يجب على مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، التكاتف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية ومراعات المؤسسات التمويلية الدول ذات الاقتصادية المنخفض التمويل.

وأضاف: إذا لم يتم توفير التمويل للدول اللي اقتصاديتها متواضعة هتعمل إيه، ويجب توفير تمويل مخفض التكلفة.