شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز المنافسة.. "الصحة" تطلق مشروعًا لتصنيف القطاعات والمنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن بدء مشروع ”تصنيف القطاعات والمنشآت الصحية“ وذلك بناءً على بيانات مؤشر جودة الخدمات الصحية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز المنافسة بين القطاعات الصحية المختلفة، سواءً الحكومية أو الخاصة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبدأت الوزارة في استقطاب بيوت خبرة متخصصة للقيام بهذا المشروع الحيوي. جهود الوزارة لتنفيذ المشروع وتعمل الوزارة على إعداد لوحات تحكم تشمل مبادرات القطاعات المختلفة لتحسين جودة الخدمات الصحية. بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتدريب وتمكين منسقي جمع بيانات مؤشر جودة الخدمات الصحية في جميع القطاعات.

من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، حيث سيساهم في تعزيز المنافسة والارتقاء بالجودة والنفع على المستفيدين.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا المشروع يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشددةً على أهمية التعاون بين جميع القطاعات الصحية لتحقيق هذا الهدف.