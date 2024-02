شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام السعودي.. مستقبل مشرق مدعوم باستراتيجيات ومبادرات نوعية والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

خريطة المستقبل الإعلامي

منظومة الإعلام

استراتيجية الإعلام

موسوعة "سعوديبيديا"

موسم الحج والعمرة

الدمام - شريف احمد - منحت كلمة وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في المنتدى السعودي للإعلام، الأمل والتفاؤل للمنتسبين إلى قطاع الإعلام في المملكة، نظرا لما حملته الكلمة من مضامين تعد بمستقبل مشرق، من خلال استراتيجيات وأرقام ومشروعات ومبادرات نوعية.ويمثل الإعلان عن استراتيجيات عام التحول الإعلامي، دليلا إلى المستقبل، برؤية حكيمة يدعمها خادم الحرمين الشريفين، ويقودها ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وينفذها عزم المخلصين، وتعكسها مفردات؛ الأرقام، والمؤشرات، والشغف، والعمل. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يتزامن المنتدى السعودي للإعلام الذي يخاطب المستقبل؛ مع احتفال المملكة بذكرى "يوم التأسيس"، الذي يجسد عراقة وطننا الغالي، في مصافحة حارة بين الإعلام السعودي والمستقبل، ما يعكس الاستعداد للغد؛ استنادًا إلى الإرث الحضاري الكبير، والتخطيط الاستراتيجي.ويمثل عام 2024 عام التحوُّل الإعلامي السعودي، الذي تُسخِّر فيه منظومة الإعلام الطاقات والقدرات والمقدرات والحماس، لانطلاقةٍ تليق بطموحات قيادتنا الحكيمة، وعزيمة شعبنا العظيم.تحولت الأحلام على خريطة المستقبل الإعلامي إلى حقيقة، وبفضل دعم القيادة تجسدت واقعًا في هيئة استراتيجيات وبرامج ومبادرات، يُقدِم فريق منظومة الإعلام من خلالها آلاف الساعات من الأمل والعمل.وأسهم الإعلام الوطني في الناتج المحلي لعام 2023 بما يعادل 14.5 مليار ريال، بينما يستهدف الوصول إلى 16 مليار ريال في العام الجاري، ما يؤكد التقدم الذي يحرزه القطاع.واصلت منظومة الإعلام بكل ثقة وطموح؛ الاستثمار في رأس المال البشري؛ فتمكنت من توفير فرص وظيفية بلغت حتى العام الماضي 56 ألف وظيفة، بينما تستهدف هذا العام توفير 67 ألف وظيفة.وأعلن وزير الإعلام العمل على ثلاث استراتيجيات في المنظومة الإعلامية، تتكامل مع استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التي أطلقت قبل عدة أسابيع، لتسهم في تعزيز القطاع الإعلامي، وفي رفع الجاذبية الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية.وتضاف الاستراتيجيات الثلاث الجديدة إلى ما أنجزته منظومة الإعلام من أعمال ومبادرات ومشروعات، تمثل خارطة طريق نحو إعلام المستقبل الذي ننشده، والتحول الذي نعمل عليه.تتضمن الاستراتيجيات الجديدة استراتيجية قطاع الإعلام، التي تحدد التوجه الإستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، وتعمل لتحسين حوكمة قطاع الإعلام ورفع كفاءته، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الثالث.وتسعى استراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تمكين الهيئة من النمو، وتعزيز تنافسية الأعمال، وتطوير الكوادر والمواهب الإعلامية، وصناعة محتوى متميز يصل إلى المنصات الرقمية العالمية.وتهدف استراتيجية وكالة الأنباء السعودية (واس) لزيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها ومراسليها حول العالم، وتقديم محتوى إعلامي يتواءم مع تطلعات الجمهور، ومع الاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام.تدشين مشروع الموسوعة السعودية "سعوديبيديا"، لتكون مصدرًا رقميًا موثوقًا بـ 6 لغات تبدأ بالعربية، بهدف الوصول إلى 58 ألف مقال ومادة مرئية بنهاية عام 2025، وتوفير المعلومات الموثوقة عن المملكة للعالم.والانطلاق في مبادرات نوعية، كمبادرة "ميديازون" في عدد من مناطق المملكة، لتوفير بيئة عمل مشتركة تمارس فيها فنون الإعلام المختلفة، وإيجاد مكان متخصص لتقديم المعارف الإعلامية، والوصول إلى المجتمعات الإبداعية، ومواكبة تطورات الإعلام.يمثل موسم الحج والعمرة أهمية عظمى للمملكة، وقد أطلقت منظومة الإعلام "ميدياثون الحج والعمرة" كحدث، يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات إعلامية، تعزز التغطية الإعلامية الإبداعية والمبتكرة لموسم الحج.وأعلن وزير الإعلام عن مبادرة "حج ميديا هب"، بهدف تقديم بيئة إعلامية متكاملة، تساعد الإعلاميين في إنجاز تغطيات موسم الحج بكفاءة وتميز، وإقامة معرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة 2030، وستفيد منه أكثر من 2000 إعلامي وزائر دولي.وفي سياق الاستعداد للتعامل مع المستقبل؛ استطاعت منظومة الإعلام من إطلاق الأكاديمية السعودية للإعلام، بهدف التمكين في تخصصات المستقبل، والتطوير والتدريب، بالإضافة لعقد شراكات مبكرة مع كبريات شركات التقنية ومنصات الإعلام العالمية، مثل: قوقل، وهواوي، وعلي بابا وغيرها.