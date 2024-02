شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تأسف جرّاء نقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية. pic.twitter.com/6dGDvdXmEW — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 20, 2024

الوضع الإنساني في غزة

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن أسف المملكة العربية السعودية، جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.وأكدت الوزارة، أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعابير. This is a Twitter Status | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)حذرت المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحلالسلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.