انت الان تتابع بـ3 مسارات في كل اتجاه.. بناء طريق بطول 136 كلم يربط بين منطقتي عسير وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 5:21 صباحاً

تعتزم المملكة إنشاء طريق رئيسي يبلغ طوله 136 كيلومترًا يربط بين عسير وجازان، وقد تم طرح تفاصيل البناء للمنافسة. وأعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير منطقة عسير، عن فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط منطقة عسير بمنطقة جازان. وتهدف المنافسة إلى جذب شركات بناء الطرق ذات أعلى مستوى لضمان تحقيق أعلى كفاءة وخدمة وسلامة مرورية للمشروع. وسيمتد الطريق لمسافة 136 كيلومترًا من منطقة الفرعاء بعسير إلى ساحل البحر الأحمر، مرورًا بجازان وبثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يشمل الطريق 6 تقاطعات و57 جسرًا بإجمالي طول 18 كيلومترًا و11 نفقًا بطول 9.2 كيلومترات. وتم طرح المشروع بنموذج "تصميم- بناء- تمويل- تشغيل- صيانة (DBFOM)" بعقد يمتد لمدة 30 عامًا. وسيزيد الطريق الجديد من طاقة الطرق بين المنطقتين، وسيدعم السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية، كما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة في صدارة منتدى التنافسية العالمي في مؤشرات الاتصال بالطرق؛ مما يجعل السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

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