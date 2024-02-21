شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيون لـ ”اليوم“: قمر صناعي يحترق قبل وصوله للأرض ولا مخاطر على المملكة والان نبدء بالتفاصيل



اوضح د. شرف السفياني رئيس جمعية أفاق لعلوم الفلك، أنه لا يزال الوقت المحدد لعودة القمر الصناعي غير واضح بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالنشاط الشمسي، والذي يمكن أن يغير كثافة الغلاف الجوي للأرض وكيفية سحب الغلاف الجوي للقمر الصناعي، مبيناً انه تم إطلاق ERS-2 في أبريل 1995وهو قمر صناعي لرصد الأرض مكلف بمراقبة درجات حرارة محيطات كوكبنا، والرياح، والجليد القطبي، والمناظر الطبيعية المتغيرة، كما تم استخدام القمر الصناعي لرصد الكوارث الطبيعية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.



وبين السفياني أن مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوربية، يقوم إلى جانب شبكة مراقبة دولية، بمراقبة وتتبع القمر الصناعي ERS-2 لمراقبة الأرض، والذي من المتوقع أن يعود إلى الأرض في الساعة 11:57 بتوقيت المملكة لهذه الليلة، مع نافذة من عدم اليقين مدتها 4,5 ساعة تقريبًا، مشيراً إلى مابينته وكالة الفضاء الأوربية إن بعض الشظايا يمكن أن تصل إلى سطح الكوكب، لكنها لن تحتوي على أي مواد ضارة ومن المرجح أن تسقط البقايا في المحيط ولن يصل للمملكة أي جزء.

وقال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، إن القمر الصناعي الأوربي RES-2 الذي أطلق عام 1995م بمدار قطبي لدراسة الانظمة البيئية والجغرافية للارض حتى نهاية مهمته في عام 2011 م، وقررت وكالة الفضاء الأوربية ضمن سياسة التخلص من الحطام الفضائي ألا يشكل هذا القمر خطرا يؤثر على بيئة الفضاء فقرر وضعه في خطة لعودته للارض بشكل تدريجي، بداية بتأمين انظمته واجزاءه ثم تخفيض مداره من 785 كلم إلى 570 كلم، وبمتابعة من وكالات الفضاء المهتمة برصد الحطام الفضائي تم توقع دخوله الغلاف الجوي للأرض، مساء اليوم الأربعاء، 21 فبراير الساعة 3:57 بتوقيت



وتابع هندي أن نافذة تواجد القمر الصناعي فوق السعودية والعراق واليمن في الساعه 6:28م وهي ضمن فترة توقع السقوط للقمر الصناعي ويزن القمر الصناعي أكثر من 2,5 طن وطواله تقريبا 8 أمتار، وتم تفريغه من أي وقود، لذلك يتوقع ان تحترق معظم اجزاءه في الغلاف الجوي للارض ولن يصل الا قطع صغيرة جدا صلبة . الدمام - شريف احمد - أكد فلكيون خلال حديثهم لـ ”اليوم“ أن قمر صناعي بوزن 2,5 طن يحترق قبل وصوله للأرض ولا مخاطر على مروره في المملكة، مبينين عدم احتوائه على أي مواد ضارة ومن المرجح أن تسقط البقايا في المحيط ولن يصل للمملكة أي جزء.اوضح د. شرف السفياني رئيس جمعية أفاق لعلوم الفلك، أنه لا يزال الوقت المحدد لعودة القمر الصناعي غير واضح بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالنشاط الشمسي، والذي يمكن أن يغير كثافة الغلاف الجوي للأرض وكيفية سحب الغلاف الجوي للقمر الصناعي، مبيناً انه تم إطلاق ERS-2 في أبريل 1995وهو قمر صناعي لرصد الأرض مكلف بمراقبة درجات حرارة محيطات كوكبنا، والرياح، والجليد القطبي، والمناظر الطبيعية المتغيرة، كما تم استخدام القمر الصناعي لرصد الكوارث الطبيعية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.وبين السفياني أن مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوربية، يقوم إلى جانب شبكة مراقبة دولية، بمراقبة وتتبع القمر الصناعي ERS-2 لمراقبة الأرض، والذي من المتوقع أن يعود إلى الأرض في الساعة 11:57 بتوقيت المملكة لهذه الليلة، مع نافذة من عدم اليقين مدتها 4,5 ساعة تقريبًا، مشيراً إلى مابينته وكالة الفضاء الأوربية إن بعض الشظايا يمكن أن تصل إلى سطح الكوكب، لكنها لن تحتوي على أي مواد ضارة ومن المرجح أن تسقط البقايا في المحيط ولن يصل للمملكة أي جزء.وقال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، إن القمر الصناعي الأوربي RES-2 الذي أطلق عام 1995م بمدار قطبي لدراسة الانظمة البيئية والجغرافية للارض حتى نهاية مهمته في عام 2011 م، وقررت وكالة الفضاء الأوربية ضمن سياسة التخلص من الحطام الفضائي ألا يشكل هذا القمر خطرا يؤثر على بيئة الفضاء فقرر وضعه في خطة لعودته للارض بشكل تدريجي، بداية بتأمين انظمته واجزاءه ثم تخفيض مداره من 785 كلم إلى 570 كلم، وبمتابعة من وكالات الفضاء المهتمة برصد الحطام الفضائي تم توقع دخوله الغلاف الجوي للأرض، مساء اليوم الأربعاء، 21 فبراير الساعة 3:57 بتوقيت السعودية بهامش خطأ 5 ساعات، وخلال هذه الفترة التي يتوقع فيها دخول الغلاف الجوي ستكون عدة دول عربية ضمن مناطق احتمال سقوط عليها وهي «السعودية واليمن والعراق والسودان وليبيا»، فيما خرجت الجزائر من المناطق المتوقع سقوط القمر الصناعي عليها.وتابع هندي أن نافذة تواجد القمر الصناعي فوق السعودية والعراق واليمن في الساعه 6:28م وهي ضمن فترة توقع السقوط للقمر الصناعي ويزن القمر الصناعي أكثر من 2,5 طن وطواله تقريبا 8 أمتار، وتم تفريغه من أي وقود، لذلك يتوقع ان تحترق معظم اجزاءه في الغلاف الجوي للارض ولن يصل الا قطع صغيرة جدا صلبة .