السعودية | رئيس ديوان المظالم: بلادنا تأسست على التوحيد والعدل ولها مكانها ومكانتها وإمكاناتها الثابتة رغم الأزمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس.

وقال: إنَّ ذكرى يوم التأسيس مناسبة سعيدة على قلوبنا، منها نستذكر تاريخًا مجيدًا لدولة قامت على التوحيد والعدل، انبرى لها الإمام المؤسس ورجاله من أهل الدرعية ليضعوا اللبنة الأولى لتأسيس دولة أصبحت اليوم إحدى أهم دول العالم تأثيرًا سياسيًا واقتصاديًا وأكثرها تنميةً وعمرانًا.

وأضاف: بلادنا الغالية بفضل من الله ثم قيادتنا الرشيدة أصبحت ومع ما يعصف بالعالم من أزمات وجوائح ونزاعات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنظيمية إلا أنها تسابق الزمن والظروف في تنفيذ رؤى التنمية، وتحتفظ بمكانها وتحافظ على كيانها الذي يبرز ثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي.

وتابع معاليه: إن يوم التأسيس بقدر ما هو مناسبة سعيدة تستحق الاحتفاء فإنها في ذات الوقت فرصة جميلة لاستلهام روايات الكفاح والتضحية والنجاح التي سطّرها أبطالها الذين سبقونا إلى المجد في كتابة التاريخ، نستلهم كل ذلك لنستمد منه وبه الإصرار على المساهمة في نماء وتنمية بلادنا الغالية ومواصلة مسيرة العطاء في تحقيق تطلعات القيادة كلٌ بمكانه ودوره.