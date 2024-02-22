السعودية | دارة الملك عبدالعزيز تفوز بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في فئة الابتكار والريادة للقطاع غير الربحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت دارة الملك عبدالعزيز نجاحًا يضاف لإنجازاتها؛ وذلك بالحصول على جائزة المنتدى السعودي للإعلام (فئة الابتكار والريادة) للقطاع غير الربحي، عن برنامج (أنتمي)، تقديرًا للجهود المبذولة في تقديم تجارب ثقافية استثنائية للجمهور.

وتأتي هذه الجائزة بصفتها رمزًا للاعتراف بالجهود المستمرة لبرنامج (أنتمي) الذي يتبنى رؤية دارة الملك عبدالعزيز في نقل الثقافة والتراث بأسلوب حديث يلامس توجهات واحتياجات الجيل الشاب.

وقال الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر: “تشكل هذه الجائزة تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به دارة الملك عبدالعزيز في الحفاظ على التراث وترويج الثقافة بأسلوب حديث ومبتكر”، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز التزام الدارة بتقديم المزيد من التجارب الثقافية، ويحفزها على الابتكار لتحقيق رؤية المملكة 2030 في إبراز الهوية الوطنية والتراث الغني للمملكة.

يذكر أن برنامج (أنتمي) أحد مبادرات دارة الملك عبد العزيز، وجرى إطلاقه لغرض تعريف الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة العربية السعودية، من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب، ويهدف إلى إبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة العربية السعودية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.