السعودية | محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يستذكر فيه أبناء الوطن بدايات النشأة الأولى، معربًا عن فخره واعتزازه بثلاثة قرون مضت لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.

وقال : بالفخر والاعتزاز، نستذكر هذا اليوم الذي يعكس عمق الجذور التاريخية لمملكتنا الحبيبة، منذ وضع اللبنة الأولى لهذه الدولة المباركة على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – كما يضيء لنا هذا اليوم ، قبسات من إلهام القادة المؤسسين ومن بعدهم، نستلهمها لإكمال مسيرة النجاح والسيادة.

وأضاف : أن هذا الماضي التليد يقابله حاضر مجيد و عهد ميمون زاهر، يشهده وطننا الغالي، في ظل القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتستمر بلادنا في تبوء مكانتها المرموقة عالميًا وفي تقدمها في شتى المجالات.

ودعا معاليه في ختام كلمته أن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يتم عليها نعمة الأمن والأمان والسعة والرخاء، وأن يسخر لهذا الوطن أسباب الرقيّ والازدهار والمنعة.