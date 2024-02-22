اخبار السعوديه

بأجمل الأزياء.. أطفال الحدود الشمالية يحتفلون بيوم التأسيس

0 نشر
واس - عرعر 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بأجمل الأزياء.. أطفال الحدود الشمالية يحتفلون بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أطفال منطقة الحدود الشمالية فرحة الوطن بـ"يوم التأسيس" وهم يتحلون بأجمل الأزياء التي تعبر عن الأصالة وماض عريق.
وارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات يوم التأسيس بساحات الاحتفالات بعرعر.

تاريخ المملكة

وتستمر الاحتفالات لمدة 3 أيام، يتعرفون فيها على تاريخ المملكة الذي يمتد إلى قرون.
كما أقيمت فعاليات مصاحبة في عدة مواقع للأطفال، منها "هواية الرسم، كرنفال للأطفال"، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية وأوشحة وستر بهوية يوم التأسيس. This is a Twitter Status
مسيرات هوية This is a Twitter Status والمعرض المتحرك تجوب شوارع This is a Twitter Status احتفاءً بيوم التأسيس . This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA)
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا