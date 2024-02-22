شكرا لقرائتكم خبر عن بأجمل الأزياء.. أطفال الحدود الشمالية يحتفلون بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك أطفال منطقة الحدود الشمالية فرحة الوطن بـ"يوم التأسيس" وهم يتحلون بأجمل الأزياء السعودية التي تعبر عن الأصالة وماض عريق.
وارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات يوم التأسيس بساحات الاحتفالات بعرعر.
كما أقيمت فعاليات مصاحبة في عدة مواقع للأطفال، منها "هواية الرسم، كرنفال للأطفال"، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية وأوشحة وستر بهوية يوم التأسيس. This is a Twitter Status
مسيرات هوية This is a Twitter Status والمعرض المتحرك تجوب شوارع This is a Twitter Status احتفاءً بيوم التأسيس . This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA)
وارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات يوم التأسيس بساحات الاحتفالات بعرعر.
تاريخ المملكةوتستمر الاحتفالات لمدة 3 أيام، يتعرفون فيها على تاريخ المملكة الذي يمتد إلى قرون.
كما أقيمت فعاليات مصاحبة في عدة مواقع للأطفال، منها "هواية الرسم، كرنفال للأطفال"، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية وأوشحة وستر بهوية يوم التأسيس. This is a Twitter Status
مسيرات هوية This is a Twitter Status والمعرض المتحرك تجوب شوارع This is a Twitter Status احتفاءً بيوم التأسيس . This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA)
#فيديو— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) February 22, 2024
مسيرات هوية #يوم_التأسيس والمعرض المتحرك تجوب شوارع #عرعر احتفاءً بيوم التأسيس . #يوم_بدينا pic.twitter.com/6kCXB9zqRm