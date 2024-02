شكرا لقرائتكم خبر عن بأجمل الأزياء.. أطفال الحدود الشمالية يحتفلون بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

تاريخ المملكة

شارك أطفال منطقة الحدود الشمالية فرحة الوطن بـ"يوم التأسيس" وهم يتحلون بأجمل الأزياء السعودية التي تعبر عن الأصالة وماض عريق.وارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات يوم التأسيس بساحات الاحتفالات بعرعر.وتستمر الاحتفالات لمدة 3 أيام، يتعرفون فيها على تاريخ المملكة الذي يمتد إلى قرون.كما أقيمت فعاليات مصاحبة في عدة مواقع للأطفال، منها "هواية الرسم، كرنفال للأطفال"، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية وأوشحة وستر بهوية يوم التأسيس. مسيرات هوية والمعرض المتحرك تجوب شوارع احتفاءً بيوم التأسيس . — إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA)