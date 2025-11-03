تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع دولي حول غزة وجهود إحلال السلام حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي يضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة وبحث الجهود المشتركة لدعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة للمملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في القطاع، وتعزيز العمل الجماعي لإيجاد حل مستدام يضمن حماية المدنيين، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما يبحث الوزراء الخطوات العملية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي، وتنسيق المبادرات السياسية والإنسانية والدبلوماسية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه جهود التهدئة وفتح المجال أمام الحلول الدائمة والعادلة.

وتؤكد المملكة من خلال مشاركتها استمرار التزامها بدعم القضية الفلسطينية، والعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد مسار سياسي شامل يحقق السلام العادل، ويعيد الأمن والاستقرار للمنطقة، وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.