مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن اختيار 40 مشروعًا فنيًا ضمن سوق البحر الأحمر لعام 2025

بيروت - نادين الأحمد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اعتماد قائمة تضم 40 مشروعًا سينمائيًا وتلفزيونيًا ضمن برنامج سوق البحر الأحمر لعام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج العربي والآسيوي والأفريقي وتعزيز حضور المواهب الإبداعية في الساحة العالمية. ويأتي هذا الاختيار ليؤكد دور المهرجان كمنصة رائدة لاكتشاف الأصوات الجديدة ودفع الشراكات الدولية في الصناعة السمعية البصرية.

وتعكس المشاريع المختارة تنوعًا ملحوظًا في الأساليب والقوالب الفنية، مع حضور نسائي بارز تجاوز 42% من نسبة المشاركين. وتشمل القائمة 24 مشروعًا في مراحل التطوير والإنتاج، من بينها 12 مشروعًا من برنامج تطوير الأفلام الطويلة في “معامل البحر الأحمر”، بالشراكة مع “معمل تورينو السينمائي” وبمساهمة دعم من “فيلم العُلا”، إضافة إلى 12 مشروعًا ستحصل على تدريب متخصص لعرض مشاريعها أمام أبرز ممثلي الصناعة.

كما تضم القائمة 8 أفلام روائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، إلى جانب 8 مشاريع لمسلسلات قيد التطوير ضمن برنامج “معمل المسلسلات”، وهو ما يؤكد توسع المهرجان في دعم المحتوى التلفزيوني والتطور المستمر في قطاع الإنتاج الدرامي.

وسجّل المهرجان زيادة بنسبة 35% في المشاركات الآسيوية، بالتزامن مع استقبال أكثر من 1900 طلب من المملكة والمنطقة العربية وآسيا وأفريقيا. وتم تقييم المشاركات من قِبل لجنة تحكيم دولية متخصصة، بينما ستستفيد المشاريع المختارة من برنامج إرشاد احترافي تمهيدًا لعرضها أمام صنّاع القرار أثناء فعاليات المهرجان في ديسمبر المقبل.

وأكدت هولي دانيال، مديرة سوق البحر الأحمر، أن هذه الدورة تحتفي ببلوغ خمس سنوات من مسيرة دعم الإبداع السينمائي، وتوفير بيئة خصبة تجمع صناع المحتوى وتفتح المجال أمام مشاريع جريئة ومبتكرة. كما أشارت إلى أن المشاريع المشاركة ستحظى بفرصة الحصول على دعم مالي من “صندوق البحر الأحمر”، فضلًا عن جوائز إضافية من شركاء المهرجان لتغطية مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.