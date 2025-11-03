تابع الان خبر العُلا تحصد ثلاث جوائز في جوائز السفر العالمية 2025 وتُرسّخ ريادتها السياحية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تألّقت محافظة العُلا مجددًا على الساحة السياحية العالمية، بعد أن نالت ثلاث جوائز بارزة ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2025، مؤكدة مكانتها كإحدى أهم الوجهات الثقافية والسياحية في الشرق الأوسط والعالم. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرتها المتواصلة نحو ترسيخ موقعها كمنصة فريدة تجذب عشّاق التاريخ والطبيعة والفنون.

وحصدت العُلا جوائز: أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل وجهة للمهرجانات والفعاليات في الشرق الأوسط، إضافة إلى جائزة أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتها في تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين أصالة الإرث التاريخي وروعة الابتكار الحديث.

ويُعد هذا التتويج استمرارًا لسجل العُلا الحافل، إذ سبق أن حققت الجوائز نفسها في عام 2024، وحصلت على لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط في عام 2023، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في نموذجها السياحي المستدام وتنوّع مبادراتها الثقافية.

وتبرز العُلا بجمالها الطبيعي وتاريخها العميق الممتد لأكثر من 200 ألف عام من الوجود البشري وسبعة آلاف عام من الحضارات المتعاقبة، وتستقبل زوّارها بتكوينات صخرية طبيعية مهيبة ومواقع تراثية استثنائية، أبرزها موقع الحِجر، أول موقع سعودي مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، المعروف بمدافنه النبطية المنحوتة بدقة فريدة تُبرز عبقرية الإنسان القديم.

كما توفر العُلا تجارب غامرة تمزج بين سحر الطبيعة وروح التاريخ والفنون المعاصرة، ضمن برنامج “تقويم لحظات العُلا” الذي يضم فعاليات عالمية وتجارب فاخرة تجعل منها وجهة استثنائية لعشّاق الثقافة والتراث والرفاهية.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز السفر العالمية، التي انطلقت عام 1993، تُعد من أهم الجوائز العالمية في قطاع السياحة والضيافة، وتمنح تقديرًا رفيعًا للمؤسسات والوجهات التي تُظهر تميزًا وابتكارًا في تجاربها السياحية على مستوى العالم.