شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "اليوم" ترصد فرحة المواطنين بيوم التأسيس في جدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "اليوم" فرحة المواطنين والسياح بذكرى يوم التأسيس، إذ تزينوا بأزياء وطنية تراثية زاهية، تتنوع بتنوع الثقافات في المملكة؛ احتفالًا بتراث المملكة الثقافي الغني، معبرين عن سعادتهم بفعاليات هذا اليوم.

ونظم برنامج جدة التاريخية، العديد من الفعاليات عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية، التي ستقام على مدار 3 أيام من 22 إلى 24 فبراير في منطقة جدة التاريخية. فعاليات متنوعة واستضاف البرنامج باب جديد، وبرحة الهزازي، وبرحة ذاكر، وبرحة العيدروس، وزاوية 97 في منطقة جدة التاريخية، وعروض حية واستعراضية، ومنطقة المسرح، وركن الطفل، وورش عمل متنوعة.

بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وألعاب شعبية وتجارب طعام مميزة.

