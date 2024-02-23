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صور| "اليوم" ترصد فرحة المواطنين بيوم التأسيس في جدة التاريخية

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "اليوم" فرحة المواطنين والسياح بذكرى يوم التأسيس، إذ تزينوا بأزياء وطنية تراثية زاهية، تتنوع بتنوع الثقافات في المملكة؛ احتفالًا بتراث المملكة الثقافي الغني، معبرين عن سعادتهم بفعاليات هذا اليوم.
ونظم برنامج جدة التاريخية، العديد من الفعاليات عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية، التي ستقام على مدار 3 أيام من 22 إلى 24 فبراير في منطقة جدة التاريخية.

فعاليات متنوعة

واستضاف البرنامج باب جديد، وبرحة الهزازي، وبرحة ذاكر، وبرحة العيدروس، وزاوية 97 في منطقة جدة التاريخية، وعروض حية واستعراضية، ومنطقة المسرح، وركن الطفل، وورش عمل متنوعة.
بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وألعاب شعبية وتجارب طعام مميزة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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