شكرا لقرائتكم خبر عن وسط العوامية.. العرضة السعودية و20 شيلة متنوعة احتفالاً بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

عروض العرضة السعودية

الدمام - شريف احمد - تُضفي عروض العرضة السعودية، التي تقام ضمن فعاليات يوم التأسيس بوسط العوامية، أجواءً وطنية مميزة على هذه الاحتفالية التاريخية.ويشارك في هذه العروض العرضة السعودية و20 شيلة متنوعة يومياً، تُقدم من قبل فرق متطوعة من مختلف أنحاء المملكة، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتأسيس الدولة السعودية.وقال المواطن عثمان الكبيسي، أحد المشاركين في عروض العرضة: ”شاركت في العرضة منذ زمن الملك سعود رحمه الله، حيث كان يزور المنطقة الشرقية ونستقبله بالعرضة في أماكن محددة، ونعتبر العرضة أصلاً من تراثنا منذ زمن المؤسس الملك عبدالعزيز وقبل ذلك، وهذه العرضة باقية حتى هذا اليوم ولم تنقطع“.وبين أن العرضة تختلف من منطقة إلى أخرى، فلكل منطقة تراثها وأسلوبها في عرض العرضة، وهناك عروض خاصة لكل مناسبة سواء كانت وطنية أو زواج أو مناسبة أخرى.وصرح عضو فرقة أم الساهك للعرضة فهد القناص: ”نشارك كفريق للعرضة السعودية من بلدة أم الساهك في فعاليات يوم التأسيس في مشروع الرامس وسط العوامية، وهذه المرة الثانية التي نشارك فيها“.وأشار إلى أن عدد فريق العرضة المشاركين يبلغ 60 عضواً، وأنهم يشاركون لمدة 3 أيام متواصلة بهذه المناسبة من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً، ويقدمون من 15 إلى 20 شيلة متنوعة.وأكد أن الفرقة تشارك كفرقة متطوعة، وأن أكبر مشارك يتجاوز عمره 80 عاماً، وأصغر مشارك في المرحلة الابتدائية، وجميعهم يصب جهده لرفعة وعلو هذا الوطن الغالي على قلوبهم، ويبذل جهده في سبيل رفعة الوطن.وأضاف: "تُعدّ عروض العرضة السعودية من أهم الفعاليات التي تُقام في مختلف المناسبات الوطنية، حيث تُسهم في تعزيز الروح الوطنية لدى أفراد المجتمع، وغرس حب الوطن والانتماء في نفوس الأجيال القادمة".وتُقدم عروض العرضة السعودية صورة رائعة عن التراث والثقافة السعودية، وتُعرف الزوار على مختلف العادات والتقاليد التي تميز المملكة العربية السعودية.