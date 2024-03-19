إصدار دليل التنقل يسهم في دعم رفاهية المعتمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للنقل دليل التنقل لموسم العمرة لعام 1445، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن خلال رمضان.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يشتمل على معلومات شاملة حول وسائل النقل المتاحة لضيوف الرحمن وأبرز مميزاتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى طرق الاستفادة من هذه الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث يوضح طرق الانتقال في موسم العمرة خلال سيارات الأجرة، وقطار الحرمين السريع، وحافلات النقل العام، أو من خلال خدمات تأجير السيارات وتطبيقات نقل الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يأتي ضمن جهودها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وجعلها أكثر راحة وفعالية، حيث يسهم في تسهيل الرحلة من خلال توضيح وسائل النقل التي تتناسب مع مختلف احتياجاتهم ومواعيدهم.

ودعت الهيئة الراغبين في إبداء أي ملاحظات أو تقديم شكاوى على الاتصال بالقنوات الرسمية والمعتمدة، سواء عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929، أو بإرسال رسالة إلى البريد الالكتروني الخاص بالهيئة 19929tga.gov.sa، أو التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر منصة X على الحساب TGA_CARE، مؤكدة التزامها بضمان توفير خدمات عالية الجودة لجميع المستفيدين.

الدليل يعنى بالتالي: