شكرا لقرائتكم خبر عن لنتشارك الخير.. "الدوسري" يدشن حملة "جود" منسوبي الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

حملة جود المناطق

#مجلس_الوزراء يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة (جود المناطق) التابعة لمنصة (جود الإسكان).#واس pic.twitter.com/1KXCvnOKYw — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 26, 2024

أطلق وزير الإعلام، سلمان الدوسري، اليوم الأربعاء، حملة جود منسوبي منظومة الإعلام.وكتب "الدوسري"، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أسوة بقيادتنا السبّاقة نحو العطاء؛ سعدت اليوم بإطلاق حملة جود منسوبي منظومة الإعلام، لنتشارك الخير ونمد يد العون، ونساهم أنا وزميلاتي وزملائي في إسكان آلاف الأسر الأشد حاجة؛ بمساكن تحقق لهم الاستقرار والعيش في أمان، عبر حملة جود المناطق".كان مجلس الوزراء، أكد أمس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة (جود المناطق) التابعة لمنصة (جود الإسكان). يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة (جود المناطق) التابعة لمنصة (جود الإسكان).— واس الأخبار الملكية (@spagov)