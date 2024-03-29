تراند اليوم : شاهد .. مسنة أمريكية تزور شابا سعوديا في القصيم أقام لديها أثناء فترة ابتعاثه في تكساس .. وتكشف عن أكثر ما أعجبها في الأسرة السعودية

صحيفة الخليج 365: قامت سبعينية أمريكية بزيارة مبتعث سعودي في منطقته القصيم بعدما أقام لديها أثناء فترة ابتعاثه في ولاية تكساس.

وقال مراسل قناة العربية أن المبتعث محمد جلس عند المسنة 3 شهور وكان يعاملها بأخلاق السعوديين، وعندما قرر المغادرة وعدته بأن تحضر زواجه، لكنه اعتقد أنها تجامل، وبعد عامين تواصل معها وأخبرها بزواجه فقطعت التذكرة وأتت لحفل زواجه، وعندما أنجب ابنته الأولى أتت للقصيم مرة أخرى.

وتابع أن السيدة الأمريكية عاشرت الأسرة السعودية ورأت التلاحم الأسري وزيارة الجدات، وتعلمت القهوة السعودية، وقادت سيارة في البر وعاشت أجواء مشابهة لما عاشتها في تكساس، كما رافقتهم أثناء تبضعهم لأغراض شهر رمضان.